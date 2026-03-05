Куда поехать на море вместо ОАЭ: топ-10 безопасных стран

Военный конфликт в Персидском заливе заметно перекроил туристическую карту. Многие традиционные курорты — ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Бахрейн — могут оказаться недоступными для отдыха весной этого года. Чем заменить ближневосточные страны, какие есть альтернативы — в материале NEWS.ru.

Куда поехать на море вместо ОАЭ этой весной

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке туристические потоки оперативно переориентировались на альтернативные направления, подтвердили NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным организации, в топовый список стран, которые отдыхающие выбирают вместо ОАЭ, попали страны Юго-Восточной Азии и Египет.

«Эксперты объясняют выбор этих направлений целым комплексом факторов, включая благоприятный сезон с комфортной погодой, стабильное авиасообщение с прямыми рейсами, а также высокий уровень сервиса. Специалисты также говорят о безопасности в этих странах и ценовой схожести с ОАЭ», — уточнили в Ассоциации.

По данным ряда туроператоров, опрошенных NEWS.ru, в качестве альтернативы россияне все чаще выбирают Китай, Вьетнам, Таиланд и Египет, в меньшей степени Турцию.

По информации АТОР, согласно мониторингу минимальных цен на весенние туры, самые бюджетные пляжные страны в марте — Египет и Таиланд. На сегодняшний день египетское воздушное пространство остается полностью открытым, а все аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на нестабильную обстановку в соседних государствах.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подчеркнул, что ключевые бенефициары конфликта на Ближнем Востоке — Египет и Таиланд.

«Дальше с огромным отрывом на третьем месте идет Китай. После него — Вьетнам и Мальдивы. Многие люди вместо ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии предпочитают вот эти страны», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Основатель и директор туристического агентства MAYEL Travel Майя Котляр посоветовала не выбирать Шри-Ланку в качестве альтернативы Объединенным Арабским Эмиратам.

Шри-Ланка Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это государство очень зависимо от поставок нефти из Ирана, поэтому можно прогнозировать, что в ближайшее время там будет нарастать энергетический кризис. Все остальные регионы Юго-Восточной Азии сейчас безопасны для отдыха этой весной. Можно также рассмотреть Индонезию, Бали и Малайзию», — сказала Котляр в беседе с NEWS.ru.

Она также предложила изучить возможность поездки в Африку, например на Сейшельские острова или в Маврикий. По словам Котляр, в эти страны можно добраться при помощи авиалиний Эфиопии.

Ранее владелица турфирмы Ксения Переина рассказала NEWS.ru, что топ-2 недорогих направлений весной — Египет и Турция. Она отметила, что в апреле Египет стоит выбирать тем, кто хочет найти идеальный баланс цены и тепла. Воздух в этой стране прогревается до +27 градусов, а вода — до +23.

По словам Переиной, в мае можно ехать в Турцию. Это самое выгодное время для отдыха в стране, поскольку там начинается пляжный сезон. Воздух прогревается до +25 градусов, вода — до +20. Путевки в пятизвездочный отель на двоих на 10 ночей стоят от 110 тысяч рублей.

Где отдохнуть весной 2026 года без моря

Туристы, которым не нужно теплое море весной, обращают внимание на Турцию. Как правило, в апреле в этой стране устанавливается довольно комфортная погода для прогулок и экскурсий, рассказала NEWS.ru туристический эксперт Елизавета Чернова.

«В числе потенциальных мест отдыха весной я бы назвала Азербайджан, Грузию и Армению. Весной там очень приятно, можно неплохо провести время и получить яркие впечатления», — пояснила она.

Подорожает ли отдых в Азии и Египте из-за конфликта между США и Ираном

Отдых в Египте обойдется дешевле, чем в ОАЭ, сообщил Мкртчян. По его словам, авиабилеты в Таиланд будут стоить дороже, чем в Эмираты, но проживание выйдет дешевле.

Шарм-эш-Шейх, Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тревел-блогер, основатель и руководитель одного из туристических агентств Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что стоимость отдыха весной растет на фоне продолжающегося ближневосточного противостояния.

«Неделя отдыха на Мальдивах на двоих обойдется не менее чем в 320 тысяч рублей. Таиланд начинается от 230 тысяч, Китай и Шри-Ланка находятся примерно в том же диапазоне», — сообщила Ансталь.

По словам собеседницы, весенний отдых в Египте будет стоить дешевле, чем в других государствах. Средний ценник составит порядка 150 тысяч рублей. Можно найти более бюджетные или дорогие варианты — многое зависит от класса отеля, который вы рассматриваете, отметила тревел-блогер.

Стоимость туров в Танзанию и Занзибар, как правило, выше, чем в других странах. По данным Ансталь, за неделю отдыха на двоих нужно заплатить порядка 300 тысяч рублей.

«Сейшелы и Маврикий — отнюдь не бюджетный вариант отдыха. Маврикий на 10 ночей будет стоить не менее 400 тысяч рублей. Сейшельские острова находятся в ценовой категории Мальдив, порой от цен волосы дыбом встают», — сообщила ранее собеседница.

Мкртчян уточнил, что в Африке дорого стоит проживание в лоджах — небольших отелях, расположенных в живописнейших уголках. По словам эксперта, за сутки придется заплатить $2–3 тысячи.

«Можно жить в отеле „две звезды“ за $20. Главное, из чего складывается стоимость тура, — авиабилет. Перелет из Москвы в среднем стоит 80–100 тысяч рублей, дешевле найти сложнее», — сообщил Мкртчян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее россияне начали массово отказываться от туров в ОАЭ, Катар и другие страны Персидского залива из-за масштабной военной операции, которую военные Израиля и США начали против Ирана. По данным представителей отрасли, многие туристы спешат отменить поездки даже в апреле, не желая рисковать.

