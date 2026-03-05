Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:44

Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта

Психолог Дугенцова: при выборе подарка необходимо учитывать личность женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При выборе подарка необходимо учитывать личность женщины, а не ее бытовые функции, рассказала Общественной Службе Новостей психолог Дарья Дугенцова. Она посоветовала не дарить подарки «для удобства».

Если мы опираемся на личность девушки, то есть несколько психологических ориентиров. Первое — стоит вспомнить, говорила ли она о каких-то своих желаниях или о конкретных предметах, которые хочет. Это всегда классно заходит. Второе — нужно задать себе вопрос: этот подарок ей подходит как личности или он все-таки нужен для ее удобства, — рассказала Дугенцова.

Психолог подчеркнула, что такие же правила действуют для поздравительной речи. Она отметила, что позитивный эффект произведут слова, обращенные к личности и интересам, а не функции.

Ранее предприниматель и эксперт индустрии подарков Александр Воробьев рассказал, что билеты в театр или на концерт, аромадиффузор, набор качественных свечей, техника для ухода за собой, гаджеты и домашний текстиль станут отличными презентами на 8 Марта. В качестве сюрприза он также посоветовал создать альбом воспоминаний.

