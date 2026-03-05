Польше предрекли ужасные последствия за ограничения спортсменов из России Mysl Polska: Польша заплатит высокую цену за ограничение спортсменов из России

Польше придется дорого заплатить за нагнетание ненависти вокруг России, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский. Он прокомментировал решение Варшавы не показывать выступления российских и белорусских спортсменов во время Паралимпиады.

Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы, — отметил аналитик.

По словам эксперта, Польша страдает из-за комплекса неполноценности по отношению к Западу и комплекса превосходства по отношению к Востоку. Поэтому руководство стране не может корректно оценивать ситуацию и формировать свзя с наиболее важными для страны соседями, добавил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что любые проявления русофобии в России необходимо жестко пресекать. Глава государства подчеркнул, что то же касается и ксенофобии.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что Польша и страны Прибалтики заняли первые ряды в «обозе русофобов». Как считает пресс-секретарь российского лидера, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства.