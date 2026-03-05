Польше придется дорого заплатить за нагнетание ненависти вокруг России, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский. Он прокомментировал решение Варшавы не показывать выступления российских и белорусских спортсменов во время Паралимпиады.
Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы, — отметил аналитик.
По словам эксперта, Польша страдает из-за комплекса неполноценности по отношению к Западу и комплекса превосходства по отношению к Востоку. Поэтому руководство стране не может корректно оценивать ситуацию и формировать свзя с наиболее важными для страны соседями, добавил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что любые проявления русофобии в России необходимо жестко пресекать. Глава государства подчеркнул, что то же касается и ксенофобии.
Также представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что Польша и страны Прибалтики заняли первые ряды в «обозе русофобов». Как считает пресс-секретарь российского лидера, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства.