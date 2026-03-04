Путин потребовал жестко бороться с любыми проявлениями русофобии

Любые проявление русофобии в России необходимо жестко пресекать, такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Глава государства подчеркнул, что то же касается и ксенофобии, передает пресс-служба Кремля.

Задача МВД — жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе, — сказал президент.

Помимо этого, Путин признал рост подростковой преступности в стране. По его словам, подростки стали чаще демонстрировать агрессивное поведение в школах, колледжах и общественных местах, что вызывает особую тревогу.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, 4 марта Путин посещает ежегодное расширенное заседание коллегии МВД. В ходе него будут подведены итоги служебной деятельности за прошедший год. Президент должен был дать оценку результатам работы и определит приоритетные направления развития ведомства на 2026 год.

Ранее Песков констатировал, что Польша и страны Прибалтики заняли первые ряды в «обозе русофобов». Как считает пресс-секретарь российского лидера, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства.