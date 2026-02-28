Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 07:28

Экс-генконсул заявил, что «русофобия в Польше прет из всех щелей»

Экс-генконсул Семенов: русофобия в Польше не идет на спад

Русофобия в Польше «прет из всех щелей», заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семенов. По его мнению, улучшения в ближайшем будущем не ожидается.

Тенденции на спад не просматривается. К сожалению, за эти годы лучше не стало. Напротив, польские власти делали все возможное, чтобы довести двусторонние связи до полного демонтажа. Нас и так на сегодняшний день связывают только дипломатические отношения, — сказал Семенов.

Ранее временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш рассказал, что Польша может не впускать россиян в страну даже с действующей шенгенской визой. По его словам, цель поездки, в том числе туристическая, деловая или частная, в этой ситуации не имеет значения. Временный поверенный также напомнил, что с 2023 года закрыт въезд в Польшу на автомобилях, зарегистрированных в России.

До этого временный поверенный отметил, что польское общество начинает осознавать истинную природу текущего украинского руководства. По его словам, это ведет к постепенному росту понимания российской позиции.

