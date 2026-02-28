Правильное питание без вреда для психики: как уберечь детей от ожирения

Детское ожирение — настоящий бич современности. Согласно статистике ООН, с этой проблемой сталкиваются 188 миллионов человек в возрасте от 5 до 19 лет. Кроме того, лишний вес имеют 391 миллион несовершеннолетних. Почему появляются лишние килограммы, как изменить ситуацию, чем кормить детей, чтобы они были здоровыми, — в материале NEWS.ru.

Почему дети набирают лишние килограммы

Лишний вес у детей появляется по нескольким причинам, но самое главное — влияние семьи и общества в целом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Нурия Дианова. По ее словам, часто ребенок с детства видит и усваивает неправильные пищевые привычки. Кроме того, на то, как и что он ест, часто влияет маркетинг, продвигающий нездоровую, но интересную еду.

«И конечно же, дети толстеют банально из-за избыточного потребления калорийной высокообработанной еды. Сладкие газировки, чипсы, лапша быстрого приготовления — все это пища, которая не содержит витамины и микроэлементы», — сказала Дианова.

Она также отметила, что современные дети мало двигаются и чаще проводят время за компьютерами или на диване с телефонами. Это также влияет на их вес, подчеркнула она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Еще бывает, что на пищевое поведение влияют психологические причины. Например, завышенные требования к детям приводят к тому, что у них начинается эмоциональное переедание», — добавила диетолог.

Из-за чего дети переедают — неочевидные факторы

Помимо этого, часто дети переедают из-за банальной усталости, сказала NEWS.ru завполиклиникой № 5 «Путилково» Красногорской клинической больницы, врач-педиатр Оксана Царегородцева.

«Свой вклад вносят хронический недосып, стресс, нерегулярный режим питания», — подчеркнула она.

Также не стоит забывать о том, что набор веса у подростков может быть связан с гормональной перестройкой в период полового созревания, добавил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. Это время, по его словам, характеризуется накоплением жировой массы, особенно у девочек. Он напомнил, что изначально средний базовый расход энергии за сутки рассчитывается перемножением веса на 24.

«То есть 50-килограммовый подросток, не занимаясь физическим трудом, тратит на поддержание основного обмена около 1200 килокалорий. Таким образом, подросток за компьютером с пищей из фастфуда, минимальная калорийность которой в стандартном наборе составляет 1000–2000 килокалорий, не считая сладких газированных напитков, за год легко может набрать до 100% веса и заработать ожирение, часто сопровождающееся избыточным аппетитом», — объяснил Звонков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, чтобы дети перестали толстеть

Борьба с лишним весом должна быть системной, нельзя просто посадить ребенка на диету, считает Царегородцева. Она отметила, что важно сформировать у него устойчивые навыки.

«Нужно ввести ежедневную физическую активность не менее 60 минут, ограничить экранное время, нормализовать сон — он должен занимать не менее восьми часов в сутки. Кроме того, приемы пищи должны быть регулярными», — посоветовала педиатр.

Она добавила, что если ребенок страдает ожирением, то необходимо проконсультироваться с врачом: он поможет грамотно снижать вес без вреда для здоровья.

По словам Нурии Диановой, важно сформировать у ребенка привычку к активному образу жизни: можно предложить посещать любые спортивные секции, но не ради высоких достижений, а для себя.

Чтобы нормализовать вес ребенка, меняться должен не только он, но и родители, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, важно внедрять здоровые пищевые привычки в семье и придерживаться их.

«Это как внедрение грамотности. Когда люди не умели читать, писать, их учили родители. Потом это преподавали в детсаду и в школе, в специальных клубах, если нужно. Так же должно быть и с пищевыми привычками», — считает Соломатина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом, отметила она, не стоит просто запрещать детям есть ту или иную вредную или высококалорийную еду. В таком случае ребенок может впасть в состояние стресса или, наоборот, будет бунтовать и делать все назло.

Как правильно кормить ребенка, чтобы он не толстел

Чтобы нормализовать вес ребенка, первым делом стоит увеличить потребление клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, сказала Елена Соломатина. Она отметила, что также важен качественный белок, который можно получить из птицы, рыбы, яиц.

«Такой белок, в отличие от жареной свинины, говядины, легко усваивается и расщепляется организмом до необходимых аминокислот», — отметила она.

Также она призвала сверяться с рекомендациями педиатров, ведь для каждого возраста есть свои особенные продукты, нужные организму именно в это время.

Рацион ребенка должен быть сбалансированным и содержать не только достаточное количество белка, овощи и фрукты, но и цельнозерновые продукты, молочные источники кальция, напомнила Оксана Царегородцева.

«Следует минимизировать сладкие напитки, фастфуд и перекусы на ходу. Питание по режиму, пример семьи и отсутствие пищевых „наказаний“ — основа здорового роста без избыточного веса», — отметила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как превратить кормление ребенка в игру

Нурия Дианова также посоветовала внедрить в приемы пищи элементы игры. Например, можно вовлекать детей в процесс приготовления еды, придумывания блюд.

«Это потрясающе работает, чтобы дети начали что-то самостоятельно ощущать, выбирать. Ту пищу, которую они сами готовят, они считают максимально вкусной. Пусть даже это будет наполовину здоровая еда. Кстати, стоит также давать детям выбор, что готовить», — отметила Дианова.

Кроме того, чтобы уберечь детей от расстройств пищевого поведения, нужно четко донести до них мысль: сначала идет основной прием пищи, а затем — какая-то маленькая шалость в виде конфетки или пирожного.

«Важно не давить на ребенка. Мои дети, например, любили таскать еду из моей тарелки. Я это всегда поощряла: готовила полезную еду и расширяла их вкусовые горизонты. К тому же всегда в помощь правило тарелки: половину заполняем овощами и фруктами, четверть — белком и четверть — углеводами», — сказала Дианова.

Она напомнила, что у ребенка должно быть три основных приема пищи, и у детей может быть еще один-два перекуса в виде сухофруктов, фруктов, орехов. Особенно это важно, если ребенок физически активен.

