Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Начало поста — это время не только духовного очищения, но и кулинарной перенастройки. Многие опасаются, что растительный рацион не даст нужной энергии, но современные рецепты доказывают обратное. Главный секрет сытости — в правильном сочетании растительного белка, медленных углеводов и пряных специй.

Мы собрали 5 рецептов, которые станут вашей опорой в первые дни ограничений. В подборке вы найдете все: от бодрящего завтрака до плотного ужина, который по питательности не уступает мясным деликатесам.

Булгур с овощным миксом: альтернатива плову

Булгур — идеальная крупа для тех, кому нужно чувство сытости на весь день. Благодаря минимальной обработке он сохраняет максимум клетчатки.

Сначала обжарьте на масле лук, морковь и перец, а затем всыпьте к ним 200 г сухого булгура. Обжаривайте крупу вместе с овощами 3 минуты до появления орехового аромата — это гарантирует рассыпчатость. Залейте 400 мл кипятка, добавьте куркуму и зиру и томите под крышкой 15–20 минут.

Постные блюда: простые рецепты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Гречневые котлеты с грибным акцентом

Эти котлеты удивляют своей текстурой: хрустящая корочка и сочная начинка заставляют забыть об отсутствии мяса.

Главный ингредиент — зажарка из лука и 200 г шампиньонов, доведенных до золотистого цвета. Смешайте их с вареной гречкой (200 г) и измельчите блендером (но не в пасту!). Для пикантности добавьте соевый соус и копченую паприку. Обваляйте в сухарях и жарьте до румяности. Это полноценный набор аминокислот в одной порции.

Наваристый чечевичный суп-пюре

Красная чечевица — уникальный продукт: она разваривается в нежное пюре всего за 20 минут без лишних хлопот.

Пассеруйте морковь и лук с ложкой томатной пасты. Добавьте 200 г чечевицы и 1,2 л воды. В самом конце введите «монастырский» секрет — кумин (зиру) и ложку лимонного сока. Лимон моментально раскрывает вкус бобовых, превращая обычный суп в изысканное блюдо.

Сытное лобио с грецким орехом

Красная фасоль по содержанию белка конкурирует с говядиной, а в сочетании с орехами становится настоящим хитом поста.

Используйте 2 банки консервированной фасоли. Обжарьте много лука с томатами, добавьте фасоль и слегка разомните пятую часть зерен вилкой. Это создаст густой кремовый соус. Добавьте хмели-сунели, чеснок и горсть измельченных грецких орехов. Подавайте с кинзой и поджаренным хлебом.

Постное блюдо из фасоли Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пышные яблочные оладьи на дрожжах

Постный завтрак может быть очень вкусным! Эти оладьи поднимаются даже без яиц благодаря правильной опаре.

Смешайте 200 г муки, 250 мл теплой воды, сахар и 1 ч. л. дрожжей. Оставьте в тепле на 45 минут до появления пузырьков. Только после этого добавьте натертые кислые яблоки и корицу. Жарьте на медленном огне — оладьи получаются пористыми, легкими и очень ароматными.

Как питаться разнообразно и вкусно во время поста? Читайте в нашей статье.