Группа «Иванушки International» вынесла вердикт по названию на латинице Группа «Иванушки International» решила оставить себе название на латинице

Группа «Иванушки International» сохранит свое название, несмотря на недавнее предложение продюсера Игоря Матвиенко убрать из него слово International, заявил солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с ТАСС. По словам артиста, Матвиенко просто «очень круто хайпанул» на фоне борьбы с англицизмами, а сами музыканты в это время были в отпуске.

Мы «Иванушки International» всегда, — подчеркнул он.

С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка, требующий оформления вывесок на русском. Однако он не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, что оставляет «Иванушкам» лазейку.

До этого народная артистка Лариса Долина высказалась в поддержку идеи об отказе от использования латиницы в названиях и псевдонимах российских исполнителей. В том числе она согласилась, что было бы правильно убрать английское слово из названия группы «Иванушки International».

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) должны выбрать себе русские псевдонимы, что станет частью «очищения» российской эстрады от англицизмов. По его мнению, в стране следует в корне изменить отношение к родному языку, в частности чтобы сценические имена артистов были понятны без словаря.