Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Летом кабачки появляются на кухне едва ли не каждый день. Но если рагу и запеканки уже надоели, есть блюдо, которое никогда не задерживается на столе. Эти яркие зеленые оладьи получаются нежными внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи и отлично сочетаются с пикантным сырно-чесночным соусом.

Главный плюс рецепта в том, что в нем можно использовать сразу несколько овощей. Благодаря большому количеству кабачка оладьи остаются сочными, а зелень делает их ароматными и по-настоящему летними. Даже те, кто обычно равнодушен к овощам, просят добавку.

Ингредиенты: кабачки — 700 г, яйца — 2 шт., зеленый лук — 40 г, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, мука — 80 г, разрыхлитель — 5 г, соль — 5 г, черный перец — 2 г, растительное масло — 30 мл, сметана — 150 г, сыр твердый — 80 г, чеснок — 10 г.

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, мелко нарезанный зеленый лук, укроп и петрушку. Всыпьте муку, разрыхлитель, немного соли и перца, тщательно перемешайте.

Ложкой выкладывайте массу на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса смешайте сметану с мелко натертым сыром и измельченным чесноком. Готовые оладьи подавайте горячими вместе с соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовит такие оладьи каждое лето. Больше всего нравится подавать их сразу со сковороды с холодным сырно-чесночным соусом. Получается легкое, ароматное и очень домашнее блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для завтрака, и для ужина.