«Золотое наследие»: Киркоров предложил создать фильм о Пугачевой

Певец Филипп Киркоров поддержал идею создания фильма об артистке Алле Пугачевой. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах премии ТЭФИ он отметил, что Пугачева — великая певица, хотя в ее жизни были и спорные моменты.

Я думаю, что именно Алла Пугачева достойна такого, чтобы о ней сняли байопик масштаба ее личности. Потому что такой большой личности в музыкальной культуре в нашей стране не было никогда. Может быть, только Муслим Магомаев. Полвека быть певицей номер один и продолжать вызывать интерес... А творчество — это золотое наследие, на котором выросло не одно поколение, — сказал Киркоров.

Ранее Пресненский суд Москвы отклонил требования главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к Пугачевой о защите чести и репутации. Инстанция также отказала во взыскании с артистки компенсации морального вреда в 5 млн рублей.

До этого Бородин отказался жалеть Пугачеву после появления в Сети ее снимков, где бывшая легенда советской эстрады шла по улице сгорбленная и с тростью. Он признался, что не может простить исполнительнице антироссийских поступков.