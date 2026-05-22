Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью недостойна жалости

Глава ФПБК Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru отказался жалеть уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву после появления в Сети ее снимков, где бывшая легенда советской эстрады шла по улице сгорбленная и с тростью. По его словам, он не может простить исполнительнице антироссийских поступков.

У нас есть люди более старшего возраста, которых можно жалеть за героические подвиги в отношении нашей страны. Они защищали нашу страну. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны специальной военной операции. Их я буду жалеть и говорить о них какие-то добрые слова. А то, что Алла Борисовна делает в отношении нашей страны, ну я считаю, что здесь ее жалеть в принципе нельзя. Нельзя давать такую возможность, чтобы ее жалеть, и делать из нее мученицу, какую она из себя делает. Я думаю, что это неправильно будет, — отметил он.

Ранее друг основателя ЛДПР Владимира Жириновского Михаил Алмазов рассказал, что политик недолюбливал Пугачеву. Собеседник, называющий себя личным медиумом Жириновского, уточнил, что он обладал свойством «видеть людей насквозь».