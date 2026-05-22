22 мая 2026 в 13:15

Менеджер «прапорщика Шматко» ответила на слухи о госпитализации артиста

Менеджер актера Маклакова заявила, что артист не попадал в больницу

Алексей Маклаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», не попадал в больницу, заявила его менеджер. По ее словам, которые приводит издание Super, появившиеся в Сети сообщения о срочной госпитализации не соответствуют действительности, здоровью артиста ничего не угрожает.

С Алексеем все в порядке, он едет на примерку, вчера играл в спектакле. Это все (сообщения о госпитализации. — NEWS.ru) неправда, — подчеркнула представитель Маклакова.

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с ТАСС в свою очередь отметил, что Маклаков проходил плановое обследование. Он не был госпитализирован и продолжает работу в штатном режиме, уточнил театральный деятель.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации звезды сериала «Солдаты». Согласно сведениям канала, у актера появились сильные боли в животе, и его увезли в больницу с острым панкреатитом. Как отметил Mash, Маклаков провел в стационаре неделю.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве увезли в реанимацию 86-летнего отца актрисы Ольги Погодиной Станислава Бобовича. Канал утверждает, что врачи выбрали консервативное лечение. SHOT уточнил, что сама Погодина, которая недавно пережила смерть мужа, находится рядом с отцом и поддерживает его.

