В Черногории 10 россиян пострадали от слезоточивого газа на концерте

В Черногории 10 россиян пострадали от слезоточивого газа на концерте

По меньшей мере 10 россиян пострадали при распылении слезоточивого газа на концерте Рики Мартина в Черногории, передает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, несколько человек попали в больницу.

Неизвестный мужчина распылил газ возле сцены на мероприятии в Подгорице. Зрители, которые попали в зону поражения, жаловались на тяжелое дыхание, острую боль и жжение в глазах, слезотечение и кашель. После ЧП фанаты хлынули подальше от сцены, из-за чего началась давка. На выходе выбегающих зрителей ждала машина скорой помощи.

Ранее выступление американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тыс. зрителей, спровоцировало небольшие подземные колебания. Сейсмологическое оборудование зафиксировало так называемые концертные толчки.

Тем временем десятки мужчин в Москве ввязались в массовую драку, соответствующее видео появилось в соцсетях. Во время потасовки звучала песня «Нас бьют — мы летаем». Конфликту предшествовала словесная перепалка. Затем один из мужчин пнул другого ногой, оппонент нанес ответную атаку. В итоге зачинщика повалили на землю и избили.