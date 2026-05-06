Десятки мужчин в Москве устроили массовую драку под необычную музыку Десятки мужчин в Москве устроили массовую драку под трек «Нас бьют — мы летаем»

Десятки мужчин в Москве ввязались в массовую драку, соответствующее видео появилось в соцсетях. Во время потасовки звучала песня «Нас бьют — мы летаем».

Конфликту предшествовала словесная перепалка. Затем один из мужчин пнул другого ногой, оппонент нанес ответную атаку. В итоге зачинщика повалили на землю и били.

Ранее массовая драка произошла у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге. Она переросла в стрельбу и поножовщину. В управлении МВД России по городу и Ленинградской области сообщили, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находились в тяжелом состоянии.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух человек 18 и 14 лет по подозрению в нападении на подростка с использованием пускового сигнального устройства. Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра у площади Восстания. Как уточнили в Росгвардии, прибывший на место происшествия наряд задержал двух молодых людей. Установлено, что они поссорились с потерпевшим у входа в ТРЦ, после чего напали на него.