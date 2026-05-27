Новорожденный ребенок впал в кому в роддоме Брянска В Брянске возбудили уголовное дело из-за комы у новорожденной девочки

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту впадения в кому новорожденной девочки, сообщил информационный центр регионального главка СК в социальной сети «ВКонтакте». Поводом стала публикация о ненадлежащем оказании медицинской помощи матери и ребенку.

Следственными органами <…> выявлена публикация о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице города Брянска и ее новорожденному ребенку, — говорится в сообщении.

Женщина по имени Полина рассказала РИА Новости, что ее новорожденная дочь впала в кому, а в мае ей дали паллиативный статус. Девочка, как сказано в публикации, родилась без признаков жизни, и ее удалось реанимировать только на пятой минуте. Кроме того, Полина добавила, что в перинатальном центре она жаловалась на необычные боли в животе, но персонал проигнорировал жалобы.

