ВСУ целенаправленно атаковали беспилотниками гимназию в Сватово Луганской Народной Республики, сообщил в МАКСе глава региона Леонид Пасечник. По его словам, удар пришелся по кровле, при этом в момент происшествия детей в здании не было.

ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Это все, что нужно знать о преступном киевском режиме, — написал Пасечник.

Еще один удар пришелся по гражданскому автомобилю. В результате погиб 51-летний мужчина, еще двое — женщина и мужчина — получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, добавил губернатор.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени жителей республики и от себя лично. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий заявил, что ВСУ применяли боеприпасы с фосфором при атаке на карету скорой помощи Новоайдарской больницы в ЛНР в 2023 году. Он напомнил, что в результате трагедии погибли 14 человек, а еще 24 получили травмы.