«Бесчеловечные удары»: раскрыты жуткие детали атак ВСУ по медикам в ЛНР

ВСУ применяли боеприпасы с фосфором при атаке на карету скорой помощи Новоайдарской больницы в ЛНР в 2023 году, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ. Он напомнил, что в результате трагедии погибли 14 человек, а еще 24 получили травмы, передает РИА Новости.

Целенаправленные, жестокие, бесчеловечные удары. Вы видите, как Вооруженные силы Украины охотятся за скорой помощью. Эта машина скорой помощи была дважды атакована и потом сожжена боеприпасами с использованием фосфора — сказал он.

Ранее Плутницкий заявил, что Всемирная организация здравоохранения не обращает внимания на удары ВСУ по медицинским объектам. Он отметил, что Россия пытается задокументировать все преступления Киева, но ее усилия остаются без ответа.

До этого три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Это произошло в момент, когда медики выезжали на место вызова. В ведомстве отметили, что состояние одного из шести раненых было тяжелое, у остальных — средней степени тяжести.