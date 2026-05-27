В МИД объяснили невозможность победы над Россией Рябков заявил о невозможности победы над Россией из-за ее ядерного статуса

Россию как ядерную державу стратегически победить категорически невозможно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат обратил внимание на действия западных стран, которые, по его словам, под влиянием нарастающих военных амбиций сбиваются в кучу, передает корреспондент NEWS.ru.

Это категорически невозможно. Люди, не понимающие очевидного: что ядерная держава не может быть стратегически побеждена, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что западные страны не стали выражать соболезнования России после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. При этом, отметил он, трагедия отозвалась в сердцах граждан других государств, которые «не потеряли человеческий облик».

Прежде представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на теракт в Старобельске является чудовищным, расчеловеченным кощунством. Дипломат подчеркнула, что информации о нападении было много, ее никто не скрывал, но Запад даже не выразил соболезнований.