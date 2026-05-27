Западные страны искажают позицию Москвы по вопросу предупреждений о безопасности дипломатического персонала в Киеве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что западные государства пытаются использовать подобные предупреждения в качестве доказательства якобы агрессивных действий со стороны России, передает корреспондент NEWS.ru.

И это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы, — заявил Рябков.

Он также подчеркнул, что такая реакция демонстрирует максимальный цинизм в отношении событий, произошедших после удара 22 мая по колледжу в Старобельске. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, тогда погиб 21 человек, еще 65 получили ранения.

Ранее во время пресс-подхода в Госдуме Рябков заявил, что западные страны не стали выражать соболезнования России после удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. Он также отметил, что трагедия отозвалась в сердцах граждан других государств, которые «не потеряли человеческий облик».