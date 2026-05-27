27 мая 2026 в 15:49

Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом

Опубликованы кадры моста, который рухнул в реку под весом самосвала в Приморье

Опубликованы кадры моста, который неожиданно рухнул прямо в реку вместе с большегрузом в Хорольском округе Приморья. Инцидент произошел на подъезде к селу Сиваковка, сообщает Telegram-канал Svodka25. Конструкция переправы не выдержала проезда грузовика из-за превышения им максимально допустимой массы.

Движение по мосту временно ограничили. По словам очевидцев, альтернативный проезд отсутствует, поэтому село фактически оказалось отрезано от внешнего мира. Развернут оперативный штаб. 28 мая на место выедут мостостроители и геодезисты для проведения обследования.

Ранее в Чувашии один человек погиб и еще 10 пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля. Смертельное ДТП произошло в Мариинско-Посадском округе, на 20-м километре автодороги Волга — Марпосад. Предполагается, что к трагедии привела потеря управления водителем легковушки.

До этого авария с 13 автомобилями на 43-м километре Ярославского шоссе в Подмосковье унесла жизнь человека. Шесть человек обратились за медицинской помощью. Уточняется, что в ДТП попали две большегрузные фуры и 11 легковых машин.

