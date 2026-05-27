27 мая 2026 в 16:36

Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь

Роспотребнадзор: детский лагерь необходимо выбирать из официального реестра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детский лагерь необходимо выбирать из официального реестра организаций, рассказала Pravda-nn.ru начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков нижегородского Управления Роспотребнадзора Алла Агапова. Она отметила, что лагеря в реестре контролируются Роспотребнадзором, Госпожнадзором и межведомственной комиссией.

Если организатор лагеря хочет качественно предоставить услугу, значит, он войдет в реестр. Он получит все разрешительные документы, это будет спокойнее и для него как для юридического или физического лица. И самое главное, это будет спокойнее и безопаснее для наших родителей и детей, — рассказала Агапова.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что частные организации вне реестра могут быть опасны для здоровья детей. По ее словам, лагеря включаются в реестр только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выдаваемого после ежегодной экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения России формируется реестр организаций, занимающихся подготовкой вожатых для детских оздоровительных лагерей в соответствии с профильными рекомендациями. Он создан для того, чтобы снабжать руководителей лагерей квалифицированными кадрами.

