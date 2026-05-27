Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 17:14

Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки

В арзамасском пансионате избили людей за просьбу расторгнуть договор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Арзамасе сотрудники пансионата «Уютный Дом» избили родственников одной из постоялиц после просьбы расторгнуть договор, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Они приехали забрать пожилую женщину домой, заметив, что за время пребывания в учреждении она сильно похудела и стала вялой.

Как утверждают пострадавшие, после заявления о намерении уехать сотрудники пансионата попытались отобрать у них телефон и документы, а затем избили родственников пенсионерки. По их словам, после этого их без сознания вынесли на крыльцо. У пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы.

Позже появились сообщения и о других возможных случаях ненадлежащего обращения с пожилыми людьми в пансионате. В настоящее время учреждение проверяют сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее стало известно, что в отношении тренера по боксу, подозреваемого в избиении своего воспитанника в спортивной школе в Каменске-Уральском, возбудили уголовное дело. На видео, опубликованном в сети, наставник с силой бьет мальчика, отчего тот падает и сквозь рыдания просит его остановиться.

Регионы
Арзамас
пенсионеры
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая
«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.