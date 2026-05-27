Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки

В Арзамасе сотрудники пансионата «Уютный Дом» избили родственников одной из постоялиц после просьбы расторгнуть договор, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Они приехали забрать пожилую женщину домой, заметив, что за время пребывания в учреждении она сильно похудела и стала вялой.

Как утверждают пострадавшие, после заявления о намерении уехать сотрудники пансионата попытались отобрать у них телефон и документы, а затем избили родственников пенсионерки. По их словам, после этого их без сознания вынесли на крыльцо. У пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы.

Позже появились сообщения и о других возможных случаях ненадлежащего обращения с пожилыми людьми в пансионате. В настоящее время учреждение проверяют сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

