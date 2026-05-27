Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»

Этим летом в ходе специальной военной операции состоится последний и решающий бой, выразил уверенность военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ сегодня с помощью беспилотников нарушают логистику на освобожденных территориях, но это лишь прощупывание сил на борьбу с воздушной угрозой. Минобороны РФ не комментировало данное высказывание.

Я уверен, что этим летом будет последний и решающий бой <...> Уверен, что с каждым днем ситуация будет острее и острее, — написал военкор.

По словам Руденко, задача врага — полная блокада новых территорий от ДНР до Крыма. Сухопутную дорогу уже прозвали «дорогой жизни», и это не шутка, добавил он.

Ранее стало известно, что российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне специальной военной операции с начала 2026 года. Больше всего освобожденных территорий находилось в Донецкой Народной Республике.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области. Операцию провели военные группировки войск «Восток».