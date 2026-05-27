Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности (ВКД). Внутри МКС за пультом управления роборукой ERA будет дежурить член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев. Трансляция ведется госкорпорацией «Роскосмос».

Расчетная продолжительность ВКД составляет 5 часов 27 минут. За это время им предстоит установить новое оборудование на внешней поверхности станции и вернуть на ее борт контейнеры с результатами научных экспериментов. Командир МКС‑74 Кудь‑Сверчков совершает второй в своей карьере выход в открытый космос. Для бортинженера Микаева предстоящий выход станет первым в профессиональной практике.

Ранее в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.