Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 17:42

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Фото: roscosmos.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности (ВКД). Внутри МКС за пультом управления роборукой ERA будет дежурить член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев. Трансляция ведется госкорпорацией «Роскосмос».

Расчетная продолжительность ВКД составляет 5 часов 27 минут. За это время им предстоит установить новое оборудование на внешней поверхности станции и вернуть на ее борт контейнеры с результатами научных экспериментов. Командир МКС‑74 Кудь‑Сверчков совершает второй в своей карьере выход в открытый космос. Для бортинженера Микаева предстоящий выход станет первым в профессиональной практике.

Ранее в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.

Общество
Роскосмос
МКС
космонавты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный гимнаст разбился в ДТП
Новорожденный ребенок впал в кому в роддоме Брянска
Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании
Минздрав захотел поменять правила покупки лекарств
В ДТП в Ленобласти погибли три человека
Онколог призвал не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
Министр образования раскрыл, как ИИ может изменить защиту дипломов
Мстительные горожане: пьяная пара мутузила школьника из-за хамства
Сын Золотовицкого побоялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ
Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология
Бундесвер примет на службу тараканов
В ФСБ оценили ситуацию с провокациями против России со стороны НАТО
Лихачев заявил о рекордном количестве атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии
Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности
Два человека стали жертвами удара дрона ВСУ по машине
Появились первые кадры визита Путина в Казахстан
В Кремле объяснили, с чем связаны дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС
Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке
Мягкие детали большого дома: как текстиль меняет восприятие пространства
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.