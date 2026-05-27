Умер, пропал без вести или сбежал? Где находится сосновский маньяк?

Сосновский маньяк, поиски которого начались в Ленинградской области, по данным СМИ, мог погибнуть в зоне проведения СВО. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Поиски сосновского маньяка

Сосновский маньяк находился в заключении с 2007 года. Его признали виновным в трех убийствах, восьми эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера, а также 11 эпизодах разбоя.

Преступления были совершены в Сосновском лесопарке в Петербурге. В общей сложности Кийко приговорили к 25 годам, но в 2024 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

О том, что в поселке Ропша Ленинградской области начались активные поиски Андрея Кийко, известного как сосновский душитель, накануне сообщили СМИ.

Издание 47news писало, что после ранения Кийко был отправлен на реабилитацию в военный госпиталь в Кронштадте и сбежал оттуда еще в начале осени прошлого года.

Однако 27 мая «Фонтанка» сообщила, что известный преступник мог все-таки погибнуть в зоне проведения СВО.

Пропал без вести или умер?

По данным издания, поиски Кийко действительно ведутся и он даже объявлен в федеральный розыск. Однако родные маньяка ни о каком побеге из госпиталя не знают. По словам матери маньяка, в декабре он пропал без вести на фронте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обстоятельства его исчезновения говорят о возможной гибели: очевидцы рассказывали, как сразу несколько дронов ударили по окопу, где находился в том числе Кийко. Тела оттуда не доставали.

«Рядом не стояли с Ропшей»

Как пишет «Фонтанка», во время прохождения лечения после ранения весной прошлого года Кийко «потеряли» в части и подали сообщение о самовольном оставлении части, но затем он был обнаружен в госпитале в Кронштадте. По словам его матери, 23 октября Кийко забрали из госпитали люди из его части. Почему его поиски ведутся именно в поселке Ропша, женщина не знает.

«При чем здесь Ропша? Я питерская, мы все в Питере проживаем. Нет у нас там ничего, рядом мы не стояли с этой Ропшей. <...> Даже если кто-то и бегает с его документами, он инвалид. Он не мог оттуда прибежать сюда. Почему его розыск? Он в декабре еще был на позиции», — рассказала мать Кийко.

Причиной начала поисков мог послужить звонок обеспокоенного гражданина, который видел похожего человека.

В 17:00 27 мая о гибели маньяка сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник. Канал утверждает, что Кийко умер полгода назад в ДНР.

