Шойгу назвал радикальный ислам угрозой для России Шойгу предупредил об угрозе радикального ислама для России и Центральной Азии

России и странам Центральной Азии угрожает распространение радикального ислама и нетрадиционных религиозных течений, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в рамках третьей встречи секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия» на полях международного форума по безопасности. Он констатировал, что продолжается вербовка боевиков и террористов, а также их проникновение в страны региона, передает РИА Новости.

Весьма актуальной для региона остается угроза распространения экстремистских идей, в том числе радикального ислама. Продолжается вербовка боевиков и террористов, их проникновение в наши страны извне, — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совета безопасности России заявил, что нынешнее руководство Японии заигрывает не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами и тайваньскими сепаратистами. По его словам, Токио отходит от «послевоенных пацифистских принципов».

Шойгу также заявил, что Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS, в который входят США и Великобритания. По его словам, Токио и Сеул намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки, что создаст новые угрозы для всего региона.