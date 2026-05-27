Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности

Бывший руководитель УГРО и топ-менеджер газовой компании Андрей Е. задержан по делу о тройном убийстве, совершенном в 1997 году в Воронежской области, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что поводом для расправы стал бытовой конфликт.

6 июля 1997 года в квартире 7‑го микрорайона погибли супруги 45‑летние Валерий и Татьяна, а также их пятилетний сын. Мальчика задушили, взрослых застрелили и добили ножом. Подозреваемый все это время служил в милиции, уволился по выслуге лет в звании подполковника и ушел в крупный бизнес.

