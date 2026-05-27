27 мая 2026 в 18:39

Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший руководитель УГРО и топ-менеджер газовой компании Андрей Е. задержан по делу о тройном убийстве, совершенном в 1997 году в Воронежской области, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что поводом для расправы стал бытовой конфликт.

6 июля 1997 года в квартире 7‑го микрорайона погибли супруги 45‑летние Валерий и Татьяна, а также их пятилетний сын. Мальчика задушили, взрослых застрелили и добили ножом. Подозреваемый все это время служил в милиции, уволился по выслуге лет в звании подполковника и ушел в крупный бизнес.

Ранее житель Бурятии задушил своего соседа, чтобы не возвращать ему долг в размере 800 тыс. рублей, полученных для покупки дома в селе Сотниково. По информации прокуратуры, после совершения преступления злоумышленник спрятал тело погибшего на одной из местных строительных площадок.

До этого в Дзержинске двоих местных жителей признали виновными в убийстве знакомого в ходе бытового конфликта. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, которая кончилась дракой с летальным исходом. Преступники пытались скрыть убийство и спрятали тело в погребе.

Воронеж
Регионы
убийства
полиция
