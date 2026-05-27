Бундесвер примет на службу тараканов

Вооруженные силы Германии начали финансировать компанию Swarm Biotactics, производящую тараканов-шпионов, сообщает издание FAZ. Эти насекомые оснащаются миниатюрным электронным комплектом для сбора данных и передачи сигналов.

По данным источника, насекомое длиной около шести сантиметров несет на спине миниатюрный рюкзак весом в несколько граммов. В него встроены камера, электроды и радиомодуль. Электронный блок, закрепленный на насекомом, посылает слабые сигналы по нервным путям — это позволяет управлять направлением движения и скоростью насекомого. Команды задаются с помощью специального программного обеспечения.

