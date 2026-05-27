27 мая 2026 в 18:58

Бундесвер примет на службу тараканов

Бундесвер вложился в компанию, производящую тараканов-шпионов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Германии начали финансировать компанию Swarm Biotactics, производящую тараканов-шпионов, сообщает издание FAZ. Эти насекомые оснащаются миниатюрным электронным комплектом для сбора данных и передачи сигналов.

По данным источника, насекомое длиной около шести сантиметров несет на спине миниатюрный рюкзак весом в несколько граммов. В него встроены камера, электроды и радиомодуль. Электронный блок, закрепленный на насекомом, посылает слабые сигналы по нервным путям — это позволяет управлять направлением движения и скоростью насекомого. Команды задаются с помощью специального программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что германский автопроизводитель Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку на оборонные заказы. Франция заказала семь тысяч грузовиков Zetros и заключила партнерское соглашение с германским производителем беспилотников Quantum Systems. Бундесвер уже сделал заказ у Daimler Trucks, где доля Mercedes составляет 30%, на сотни грузовых автомобилей Arocs 6x6 для логистических нужд. Аналогичный заказ сделала и Литва.

Бундесвер примет на службу тараканов
