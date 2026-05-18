18 мая 2026 в 02:39

Mercedes-Benz планирует расширение в военном секторе

Bild: Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку на оборонзаказы

Фото: Marius Hecker/Global Look Press
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку на оборонные заказы, сообщает газета Bild. Франция заказала семь тысяч грузовиков Zetros и заключила партнерское соглашение с германским производителем беспилотников Quantum Systems.

Как пишет Bild, бундесвер уже сделал заказ у Daimler Trucks, где доля Mercedes составляет 30%, на сотни грузовых автомобилей Arocs 6x6 для логистических нужд. Аналогичный заказ сделала и Литва.

Журналисты пишут, что Mercedes-Benz планирует расшириться в военном секторе и заключить крупные контракты. Особый интерес представляют внедорожники Mercedes G-класса под названием Wolf.

В линейке Daimler Trucks ставка делается на Unimog, фургон Sprinter и тяжелые грузовики. Газета подчеркивает, что совместно с Quantum Systems «Mercedes работает над интеграцией грузовых автомобилей с роями беспилотников». Представитель компании заявил Bild, что Mercedes-Benz не планирует становиться оборонным концерном. При этом, как отмечает издание, на заводах компании не производят танки, артиллерию и боеприпасы, а оснащение машин военным оборудованием происходит у партнеров.

Ранее японский автомобильный концерн Toyota официально зарегистрировал в России пять товарных знаков с названиями своих популярных моделей. Заявки были отправлены еще весной прошлого года.

Европа
Германия
Mercedes-Benz
авто
