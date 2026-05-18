День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей

18 мая отмечается День Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) ВМС РФ. Он обладает мощной группировкой кораблей, морской авиации и береговых войск, обеспечивая безопасность российского судоходства в регионе и защищая от внешних нападок Калининградскую область. С каждым годом вызовов становится все больше — учащаются атаки БПЛА на территорию России, а на Западе звучат призывы к блокаде Калининграда. Как Балтфлот отвечает на угрозы и почему его боятся оппоненты Москвы — в материале NEWS.ru.

Что сегодня происходит на Балтике

В начале мая посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Артем Булатов сообщил, что РФ рассматривает возможность сопровождения своих торговых судов в Балтийском море силами ВМФ. По словам дипломата, это необходимо, чтобы защитить их от возможных посягательств со стороны западных государств.

Буквально на следующий день, 3 мая, Береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер в Балтийском море. Мишенью для атаки стало судно Jin Hui, шедшее под сирийским флагом. В Стокгольме заявили, что оно находится в санкционных списках Европейского союза и Великобритании и якобы может быть связано с так называемым теневым флотом России. При этом танкер не имел груза, а его конечный пункт прибытия был неизвестен.

И это не первый подобный случай. Причем атакам подвергаются не только суда, которые европейцы могут лишь косвенно связать с РФ, но и торговая инфраструктура России на Балтике. Основные мишени для таких ударов — порты Усть-Луга и Приморск, которые регулярно подвергаются налетам украинских БПЛА при содействии европейских стран, открывающих для них свое воздушное пространство. Одна из крупнейших подобных атак произошла в начале мая: тогда в воздушном пространстве Ленобласти были сбиты десятки дронов — они беспрепятственно пролетели над Прибалтикой, Финляндией и Польшей.

Чем опасны атаки на Балтике

11 мая издание Kieler Nachrichten сообщило, что в Балтийском море у берегов Германии якобы был замечен российский эсминец «Североморск». Как утверждает СМИ, его заметили между островом Фемарн и Любекской бухтой. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения зарубежной прессы, напомнил:

«Что касается безопасности на Балтике, то, наверное, нагнетанию напряженности в большей степени здесь способствует в последние месяцы деятельность как раз военного флота стран НАТО, а не РФ».

По словам доктора военных наук капитана I ранга запаса Константина Сивкова, уровень угрозы безопасности России на Балтике сегодня даже выше, чем, к примеру, в Черном море.

«На Черном море вероятность прямого наступления против нас стран НАТО Румынии и Болгарии невелика. А вот в Балтийском регионе сосредоточены страны Альянса, которые ведут наиболее агрессивную политику против РФ и ее интересов. Балтика — это наиболее опасный театр военных действий», — подчеркнул аналитик в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что именно на Балтике находится изолированный эксклав России — Калининградская область, наиболее надежным способом коммуникации с которой остается морской. При этом вход в акваторию Балтийского моря закрыт странами НАТО — из-за этого в случае возникновения непосредственной угрозы с усилением и снабжением Балтфлота могут возникнуть трудности.

«Если мы сможем перебрасывать туда для усиления Балтфлота какие-то силы с других флотов, то это только легкие катера. Или же придется оперировать авиацией и береговыми войсками — ракетными частями и морской пехотой», — пояснил Сивков.

Чем Россия ответит на угрозы на Балтике

Несмотря на все угрозы, ни у одной страны, пытавшейся разделаться с «любимым детищем Петра Великого», так и не вышло разгромить российский Балтийский флот. За более чем 320-летнюю историю своего существования он превратился в сбалансированную разновидовую группироку сил, в распоряжении которой надводные и подводные силы, авиация и войска противовоздушной обороны, береговые войска и части материально-технического обеспечения. Все они находятся в постоянной боевой готовности и способны в кратчайшие сроки выполнить задачи по предназначению.

Основу КБФ составляют современные корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, а также дизельные подводные лодки, дислоцированные в Калининградской области и Кронштадте.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что на фоне растущих угроз Балтфлот продолжает усиливаться.

«КБФ сейчас получил еще одну корабельную единицу — малый ракетный корабль проекта „Каракурт“, что делает его сильнее. А вместе с береговыми войсками и с авиацией флот вполне способен обеспечить и проводку кораблей, и оборону нашего побережья», — подчеркнул он.

Сивков обратил внимание, что корабельный состав КБФ, может, и не столь обширен, как у объединенных сил НАТО, но весьма боеспособен благодаря береговым ракетным комплексам и авиации. Так, например, комплексы «Бастион» и «Бал», а также его новейшая модификация «Рубеж» могут простреливать практически всю территорию Балтийского моря.

«Театр военных действий там небольшой, и силами авиации и береговых ракетных войск мы можем полностью нейтрализовать надводные корабли всех противников», — указал собеседник.

Будет ли полномасштабный конфликт на Балтике

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в январе 2026 года отмечал, что сегодня в регионе Балтийского моря существует большая вероятность возникновения полномасштабного конфликта. Его возможной причиной он назвал усилия стран Запада по демонизации России.

«Риски весьма велики. Это лаборатория того, как агрессивная политика превращает наиболее спокойный регион мира искусственно в арену военного противостояния», — отметил дипломат.

По мнению Сивкова, любое прямое столкновение с силами НАТО в балтийской акватории будет фактически означать начало широкомасштабной войны. В таком случае, по его словам, России придется пойти на радикальные меры.

«Нам придется взять под контроль всю территорию стран Прибалтики, чтобы контролировать береговую линию и обеспечивать проводку конвоев до Калининграда. Если уж начнется война с НАТО, то никто уже не обратит внимания на глупости вроде суверенитета балтийских республик», — подчеркнул он.

Для обеспечения своей безопасности Россия применит не только силы флота, уверен в свою очередь Дандыкин.

«Там уже будет действовать вся войсковая группировка — что в Калининградской области, что со стороны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а возможно, и с других направлений. Точно можно сказать, что флот в одиночестве не останется», — заключил военэксперт.

