Все украдено. Ракеты и дроны ВСУ отказываются лететь на Москву

Только один из 3000 БПЛА, разработанных компанией Fire Point, смог долететь до Москвы, рассказал майор ВСУ Юрий Касьянов. По его словам, запуск этих дронов стоил бюджету республики около $400 млн. Fire Point связывают с бизнесменом Тимуром Миндичем — главным героем крупного коррупционного скандала, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Что не так с вооружением ВСУ и кто на Украине зарабатывает на торговле оружейным контрафактом — в материале NEWS.ru.

Что известно об эффективности дронов ВСУ

Касьянов 6 мая принял участие в заседании временной следственной комиссии Верховной рады, которая расследует факты коррупции в органах власти и госкомпаниях. Там он обвинил производителя вооружений Fire Point в монополизации рынка дальнобойных БПЛА.

По словам майора, за год ВСУ пытались запустить на Москву 3000 дронов, разработанных этой компанией. Однако до российской столицы, по его утверждению, долетел только один. При этом армия закупала их по завышенной цене: Касьянов оценил стоимость одного беспилотника FP-1 в $4500, тогда как производитель продавал их по $55 тысяч.

Военный подчеркнул, что сегодня компания занимает две трети рынка дальнобойных беспилотных летательных аппаратов, но на Украине есть десятки более дешевых и качественных дронов от других производителей. Позже в своем Telegram-канале Касьянов рассказал, что запуск 3000 дронов Fire Point обошелся украинскому бюджету в $400 млн.

Прежде Касьянов возглавлял подразделение беспилотников в украинских войсках, которое, по его словам, отвечало за организацию атак БПЛА на Москву. Однако ради соблюдения интересов Fire Point и из-за его конфликта с совладельцем компании Денисом Штиллерманом формирование распустили.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что известно о компании Fire Point

Fire Point была основана в 2022 году и стала ключевым поставщиком дальнобойных БПЛА и ракет для ВСУ. По данным The New York Times, на октябрь 2025 года у компании было около 30 секретных объектов по всей Украине.

Сейчас в стране в отношении компании идет антикоррупционное расследование: ее подозревают в завышении цен на вооружение и злоупотреблении монопольным положением. При этом украинские СМИ называют конечным бенефициаром компании Тимура Миндича — соратника президента Владимира Зеленского и совладельца созданной им студии «Квартал 95». Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет его в организации коррупционных схем в энергетической и оборонной отраслях страны.

Самым известным продуктом Fire Point считается дальнобойная ракета FP-5 «Фламинго» с дальностью действия до 3000 км. Военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru отметил: хотя на Украине ее выдают за собственную разработку, на самом деле речь идет о «древней» ракете британского производства.

«Лондон ее „впарил“ Киеву. Там ее немного модернизировали, пропиарили, но она дозвуковая — ее очень хорошо видно на радарах. Она может нести достаточно мощное вооружение, но слабо преодолевает барьеры ПВО и ПРО. За ней даже можно вести визуальное наблюдение, и она почти не способна увернуться от зенитных противоракет», — пояснил эксперт.

«Эффективность» FP-5, по словам собеседника, фактически такая же низкая, как и у дронов Fire Point.

«ВСУ наносили удары этими ракетами, но практически все из них были сбиты. О чем это говорит? Кто-то просто распилил деньги, выделенные на их создание. Их просто украли и распределили, причем с участием Зеленского, — по его указанию средства распределялись другим членам „команды“», — уверен Матвийчук.

Насколько ракеты и БПЛА ВСУ опасны для России

Несмотря на коррупцию в оборонно-промышленном комплексе Украины, России не стоит сбрасывать его и выпускаемую им продукцию со счетов, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты.

Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что ВПК республики все же не стоит на месте, а производит целый класс вооружений, которые регулярно используются для атак против РФ.

«Вместо рассуждений о коррумпированности украинского ВПК необходимо уничтожать все объекты электрогенерации на Украине, чтобы рухнула система военного и государственного управления этой страны. Вот такие вещи полезны. Мы наблюдаем масштабирование украинских террористических атак против России в последние несколько месяцев. Противника надо оценивать максимально серьезно», — сказал аналитик.

Матвийчук согласен с этой точкой зрения. По его словам, Киев в состоянии нарастить производство дронов и ракет для ударов вглубь российской территории. При этом отсутствие собственной базы для таких разработок вряд ли станет для Украины большой помехой.

«Сейчас украинцы заключают договоры [на производство вооружений] с европейцами, у которых есть достаточно хорошие ракеты. Поэтому нам надо держать ухо востро и готовиться к отражению возможных атак, наращивать мощности противовоздушной обороны. У Москвы очень хорошие „пояса“ ПВО — что-то похожее нужно делать по всей России», — заключил военэксперт.

