Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины был вызван на заседание следственной парламентской комиссии 13 мая после публикации новых пленок с записями разговоров бизнесмена Тимура Миндича с ведущими украинскими политиками, сообщил глава комиссии, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Предварительно, заседание состоится 13 мая.

Вчера с трибуны Умеров заявил, что не нужно «политизировать» дело. А уже сегодня у нас новые пленки, где Миндич дает приказы Умерову, когда тот был министром обороны! Господин Умеров, здесь ничего никто не политизирует, а разбирается, как случилось, что когда вы были в должности министра ключевого министерства, вы имели встречи и разговоры с Тимуром Миндичем. Вопросов очень много. Так что приходите на комиссию, — написал Гончаренко.

Помимо Умерова, на заседание приглашены экс-помощник президента Сергей Шефир и руководство оборонной компании Fire Point. Поводом для вызова стала возможная связь Умерова с Миндичем, подозреваемым в организации масштабных коррупционных схем (дело «Мидас»).

Ранее «Украинская правда» опубликовала записи, на которых, как утверждается, Умеров обсуждает с Миндичем государственные контракты на оружие, финансирование, кадровые перестановки и работу компании Fire Point. На других фрагментах записей Шефир и Миндич обсуждают поиск денег для залога экс-вице-премьера Алексея Чернышева, обвиняемого во взяточничестве.

Экс-прокурор САП Украины Станислав Броневицкий также опубликовал новые расшифровки разговоров бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к президенту Владимиру Зеленскому. По словам Броневицкого, тексты получены из источников в правоохранительных органах. В публикации речь идет о предполагаемых разговорах Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым и главой агентства оборонных закупок Арсеном Жумадиловым.