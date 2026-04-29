29 апреля 2026 в 11:42

Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины был вызван на заседание следственной парламентской комиссии 13 мая после публикации новых пленок с записями разговоров бизнесмена Тимура Миндича с ведущими украинскими политиками, сообщил глава комиссии, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Предварительно, заседание состоится 13 мая.

Вчера с трибуны Умеров заявил, что не нужно «политизировать» дело. А уже сегодня у нас новые пленки, где Миндич дает приказы Умерову, когда тот был министром обороны! Господин Умеров, здесь ничего никто не политизирует, а разбирается, как случилось, что когда вы были в должности министра ключевого министерства, вы имели встречи и разговоры с Тимуром Миндичем. Вопросов очень много. Так что приходите на комиссию, — написал Гончаренко.

Помимо Умерова, на заседание приглашены экс-помощник президента Сергей Шефир и руководство оборонной компании Fire Point. Поводом для вызова стала возможная связь Умерова с Миндичем, подозреваемым в организации масштабных коррупционных схем (дело «Мидас»).

Ранее «Украинская правда» опубликовала записи, на которых, как утверждается, Умеров обсуждает с Миндичем государственные контракты на оружие, финансирование, кадровые перестановки и работу компании Fire Point. На других фрагментах записей Шефир и Миндич обсуждают поиск денег для залога экс-вице-премьера Алексея Чернышева, обвиняемого во взяточничестве.

Экс-прокурор САП Украины Станислав Броневицкий также опубликовал новые расшифровки разговоров бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к президенту Владимиру Зеленскому. По словам Броневицкого, тексты получены из источников в правоохранительных органах. В публикации речь идет о предполагаемых разговорах Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым и главой агентства оборонных закупок Арсеном Жумадиловым.

Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

