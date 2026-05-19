19 мая 2026 в 10:59

Украина исключила требования ЕС из антикоррупционной стратегии

Депутат Рады Радина: ключевые для ЕС реформы убрали из стратегии Украины

Правительство Украины исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд требований Евросоюза, сообщила в соцсетях депутат Верховной рады Анастасия Радина. По ее словам, изменения затронули положения, связанные с независимостью антикоррупционных органов и реформой системы назначения генпрокурора.

Правительство под председательством Юлии Свириденко начхало на ключевые евроинтеграционные обещания, — написала Радина.

По ее данным, из проекта стратегии также исключили предоставление специализированной антикоррупционной прокуратуре возможности проводить процессуальные действия без согласования с генеральным прокурором. При этом документ не предусматривает реформу процедуры назначения генпрокурора и проведение независимого конкурса для избрания главы Государственного бюро расследований.

Депутат отметила, что действия правительства противоречат промежуточным бенчмаркам переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз. По ее словам, выполнение этих требований остается обязательным условием для дальнейшего продвижения страны в ЕС.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил, что западные страны осознают, какого масштаба достигла коррупция на Украине. По его словам, там также протестуют против выделения огромных средств на нужды Киева.

