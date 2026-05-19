«Их надо как-то лечить»: депутат о призывах Литвы напасть на Калининград Депутат Колесник: заявления о захвате Калининграда говорят об истерике Европы

Заявления о захвате Калининграда говорят об истерике европейских лидеров, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о нападении НАТО на Калининградскую область.

Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией, — заявил Колесник.

Депутат подчеркнул, что Калининградская область вооружена так, что сможет защититься не только от Литвы, но и от всего НАТО. По его словам, Литва может «уйти в небытие», если вооруженная агрессия против российского региона усилится.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил прибалтийских политиков с «тявкающими моськами» из-за их русофобских высказываний. Он предложил применить против Украины пятую статью НАТО в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты» — падения беспилотников ВСУ на их территории.