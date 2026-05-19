«Мозг очень мал»: Медведев дал совет «тявкающим моськам» в Европе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил прибалтийских политиков с «тявкающими моськами» из-за их русофобских высказываний. В своем Telegram-канале он предложил применить против Украины пятую статью НАТО в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты» — падения беспилотников ВСУ на их территории.

Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал, — написал Медведев.

По словам замглавы СБ, сначала «некое цахкна» из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока Украина не добилась успехов на фронте, а затем литовский «клинический дегенерат по кличке „будрис“» предложил прорваться в Калининград. Медведев имел в виду министров иностранных дел Эстонии и Литвы Маргуса Цахкну и Кястутису Будриса.

Ранее стало известно, что упавший на востоке Литвы украинский беспилотник вероятно содержал взрывчатку. По данным правоохранителей, дрон был обезврежен. В полиции уточнили, что на месте, где был найден БПЛА, нашли следы взрывчатки. Было принято решение о дезактивации взрывчатки на месте.