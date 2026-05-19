19 мая 2026 в 10:25

Силовики раскрыли подробности драки со стрельбой в Подмосковье

В подмосковном Одинцово у одного из жилых домов произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. В ведомстве уточнили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет.

Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение. Полицейскими шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет доставлены в территориальный отдел. Изъят травматический пистолет, — указали в ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция начала проверку после драки возле бара на Рождественской улице. Один из участников конфликта оказался в реанимации. На молодого мужчину напал неизвестный и сбил его с ног. При падении пострадавший ударился головой о тротуар, у него началось кровотечение изо рта.

До этого в Ленинградской области на птицефабрике произошла массовая драка между работниками. Поводом для конфликта стала словесная ссора между выходцами из стран Средней и Южной Азии. В результате столкновения в больницы были доставлены 20 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии.

