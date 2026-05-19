Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду

Технолог Нелли Львович: в жару опасно брать на работу измельченные продукты

В жаркую погоду крайне опасно брать на работу измельченные продукты, в том числе фарши, пюре или паштеты, предупредила LIFE.ru технолог Нелли Львович. При температуре плюс 30 градусов также нельзя есть холодец и другие похожие блюда.

Опасно брать с собой в офис, когда на улице жарко, еду скоропортящуюся, ту, которая требует особых условий хранения. Вы везете ее, и не факт, что в офисе храните в холодильнике. К такой еде относятся сильно измельченные продукты: фарши, пюре, паштеты. Во всем измельченном увеличивается площадь поверхности и количество микробов, где они могут размножаться. СанПиН даже запрещает производство и продажу холодцов в летний период, потому что они очень часто являются причиной отравлений при несоблюдении температурных режимов, — отметила Львович.

Специалист посоветовала брать сырые или тушеные овощи, а также цельные куски мяса. Допустимо также взять крупы, сваренные без молока, и бобовые. Технолог порекомендовала отдавать предпочтение стеклянным контейнерам.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что употребление ледяной воды в жару может вызвать спазм сосудов. Специалист подчеркнула, что лучше всего пить воду комнатной температуры.

