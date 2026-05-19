Названа предварительная причина опрокидывания лодки на Байкале

Возможной причиной опрокидывания аэролодки на Байкале является превышение допустимого количества пассажиров на борту, сообщили ТАСС в оперативных службах. Идут поиски пропавших.

По предварительным данным, лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации данного судна, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что согласно техническим характеристикам на сайте производителя, данная модель рассчитана максимум на 10 человек. Согласно данным МЧС РФ, на борту в момент ЧП находились 14 человек, спасены 10, среди них 14-летний ребенок.

Ранее в Чердынском районе Пермского края на реке Вишера перевернулась лодка с тремя рыбаками. Жена одного из них забила тревогу, когда супруг перестал выходить на связь. Она рассказала, что местные жители и волонтеры уже вторые сутки ищут мужа и его брата.

До этого в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в лесу, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. Оказалось, что у них сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо.