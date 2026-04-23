23 апреля 2026 в 11:49

Загадочно пропавшие в тайге рыбаки нашлись

Пропавшие в Хабаровском крае рыбаки нашлись в лесу спустя двое суток

Загадочно пропавшие в Хабаровском крае рыбаки нашлись, сообщил Telegram-канал SHOT. Двое суток они провели в тайге, ночуя в лесу и стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями.

По данным источника, у туристов сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо. Выяснилось, что изначально группа поехала не по тому маршруту, который планировала. Связи в лесу не было, спутникового телефона у рыбаков тоже не оказалось.

23 апреля один из участников поездки, автомеханик по имени Сергей, сумел поймать сигнал и позвонил своей матери. Та в свою очередь сразу же передала полученную информацию спасателям. В настоящий момент группа находится в нормальном состоянии, никто из рыбаков не пострадал.

Ожидается, что через два часа туристы доберутся до ближайшего населенного пункта, где будет стабильная связь, после чего направятся в Хабаровск. По уточненным данным, в составе группы находились пять рыбаков.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок ехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Их видели на посту ДПС, но до конечной точки маршрута они так и не добрались. Предполагается, что их машина попала под лавину.

