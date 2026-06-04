Ученые нашли загадочного паука с необычным свечением CNN: ученые обнаружили вид светящегося синим под ультрафиолетом пауков в Анголе

Ученые во время экспедиции в Анголу обнаружили новый вид пауков, которые светятся синим цветом под ультрафиолетовым излучением, передает CNN. Эта находка вошла в число десятков видов животных, которые могут оказаться ранее неизвестными науке.

Как сообщил глава экспедиции Роб Тейлор, одним из самых необычных открытий стал увенчанный паук-бокоход с необычным свечением. По его словам, исследователи пока не установили причины этого явления.

Работы велись на высокогорном плато Лисима в восточной части Анголы, которое остается малоизученным из-за труднодоступного рельефа и последствий многолетней гражданской войны, уточнили в источнике. Кроме того, участники экспедиции нашли паука, имитирующего божью коровку, бронированного сверчка, а также несколько вероятно новых видов стрекоз, мотыльков и кузнечиков.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы по Московской области Ярослав Вольпин заявил: на фоне глобального потепления в Московском регионе в скором времени может появиться ядовитый паук каракурт, относящийся к семейству черных вдов. Как отметил эксперт, распространение опасного членистоногого — лишь вопрос времени.