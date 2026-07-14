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14 июля 2026 в 16:12

Космонавт из фильма «Вызов» снова отправится в экспедицию

Основной экипаж 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию: астронавт НАСА Анил Менон и космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина — в скафандрах перед выездом на стартовую площадку космодрома Байконур Основной экипаж 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию: астронавт НАСА Анил Менон и космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина — в скафандрах перед выездом на стартовую площадку космодрома Байконур Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Вечером 14 июля с космодрома Байконур стартует 75-я экспедиция на Международную космическую станцию. Корабль «Союз МС-29» поднимет в космос международный экипаж, в который входят российские космонавты, Герои России Петр Дубров (командир) и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.

Для Дуброва это будет второй космический полет. Он стал известен благодаря своей роли в фильме «Вызов» — первом полнометражном фильме, снятом в космосе. Премьера картины состоялась в октябре 2021 года.

В картине Дубров сыграл вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Новицким. По сюжету хирург Евгения Беляева (Юлия Пересильд) отправилась на орбиту для спасения космонавта (Новицкий), а Петр ассистировал ей во время операции и участвовал в других сценах. Режиссерам пришлось переписать роль так, чтобы она больше подходила характеру космонавта. Съемки проходили без отрыва от работы на МКС.

Ранее сообщалось, что космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности (ВКД). Внутри МКС за пультом управления роборукой ERA будет дежурить член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев.

Общество
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