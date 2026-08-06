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06 августа 2026 в 01:23

Удары по портам Украины поставили на стоп поставки грузов НАТО

РИА Новости: морские поставки грузов НАТО на Украину почти прекратились

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Морские поставки вооружений и грузов двойного назначения стран НАТО в порты Одесского региона практически прекратились, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Причиной стали ежедневные удары российских войск по объектам, связанным с логистикой.

В результате основная часть грузов теперь направляется через сухопутные маршруты. Лебедев заявил, что на пограничных переходах Украины с Польшей и Румынией скапливаются большие объемы грузов. Он пояснил, что железнодорожная инфраструктура не успевает пропускать такие объемы, которые ранее обеспечивались морскими перевозками.

Ранее сообщалось, что армия Украины за минувшие сутки потеряла около 1380 военнослужащих. Наибольшие потери ВСУ понесли на восточном направлении — свыше 360 бойцов.

Тогда же военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что атаки ВС России и нежелание США передавать Киеву ракеты Patriot PAC-3, которые нужны им для защиты объектов на Ближнем Востоке, привели к дефициту средств обороны на Украине. По его словам, в украинской армии также существует серьезная нехватка боеприпасов для комплексов IRIS-T и NASAMS.

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