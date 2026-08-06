Стало известно о потерях ВСУ за время боев в Курской области

Стало известно о потерях ВСУ за время боев в Курской области ВСУ теряли около 290 военных в сутки в Курской области

ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. единиц техники.

Боевые действия в регионе продолжались 264 дня. Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.

До этого в ведомстве рассказали: подразделения ВС России за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Харьковской области и освободили Зарницу в Запорожской области. Эти успехи достигнуты благодаря активным наступательным действиям группировок «Север» и «Восток».

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Восток» освободили Любицкое в Запорожской области. Как отметили в Министерстве обороны, это стало возможным благодаря продвижению войск в глубину обороны противника.