Росавиация сообщила об особом режиме работы аэропорта Внуково Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации. Такой режим действует из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять информацию о своих рейсах. Сделать это можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты 5 августа на протяжении четырех часов. Ограничительные меры также были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы после временных ограничений. Работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с соответствующими органами. При этом в аэропорту Тамбова (Донское) были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.