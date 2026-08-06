Министр обороны Британии получает донаты на криптокошелек

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг получил около 37,5 тыс. фунтов стерлингов (около 4,1 млн рублей) пожертвований через аналитический центр Labour for the Long Term, передает Telegraph. По данным издания, ранее основатель этой организации Дэвид Лоуренс получил $500 тыс. (около 40,5 млн рублей) от основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, впоследствии осужденного в США.

Издание отмечает, что первое пожертвование Стритингу поступило спустя два месяца после перевода средств Лоуренсу. Британское законодательство запрещает принимать крупные пожертвования напрямую от иностранных граждан, однако перечисления через местные организации возможны, указывают в источнике.

Источник финансирования был проверен, а все пожертвования оформлены в соответствии с действующими правилами, заявил представитель Стритинга. Сам Лоуренс, в свою очередь, утверждает, что деньги Бэнкмана-Фрида были направлены на благотворительность и не использовались для финансирования деятельности LLT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.