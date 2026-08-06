Взрыв в жилом доме Нью-Йорка закончился крупным пожаром В Нью-Йорке при взрыве и пожаре в жилом доме пострадали 11 человек

В районе Бронкс в Нью-Йорке произошли взрыв и крупный пожар в жилом доме, сообщили в пресс-службе местной пожарной службы. В результате происшествия пострадали 11 человек.

В ведомстве сообщили, что сигнал о взрыве и пожаре на третьем этаже поступил в 12.26 по местному времени. Также пожарные уточнили, что среди пострадавших находятся трое сотрудников экстренных служб.

Спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия. Обстоятельства взрыва и возникновения пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что в городе Спокан, штат Вашингтон, разразился мощный лесной пожар, объявленный самым катастрофическим в истории. Огонь перекинулся на городские территории, окутывая дома густым черным дымом. Власти были вынуждены объявить обязательную эвакуацию населения. Площадь, охваченная огнем, составляет около 101 тыс. гектаров.

До этого стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов.