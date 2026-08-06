Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского министерства.

Вместе с Рубцовой в обновленный список включен российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов). Также персональные данные актрисы были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Рубцова ранее заявляла, что гордится включением в эту базу. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

Главу Wildberries Татьяну Ким также внесли в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Основательницу маркетплейса обвинили в публичной поддержке России.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский ресурс «Миротворец» ни разу не становился объектом пристального внимания со стороны западных правозащитных организаций. Дипломат отметила, что указанный экстремистский портал функционирует в открытом доступе и при этом не встречает ни малейшего порицания от западных государств.