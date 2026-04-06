06 апреля 2026 в 18:14

«Я горжусь»: Рубцова о внесении в базу «Миротворца»

Рубцова сообщила, что гордится попаданием в базу «Миротворца»

Валентина Рубцова
Российская актриса Валентина Рубцова заявила РИА Новости, что гордится включением в украинскую базу «Миротворец». По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

Я подозреваю, по какому поводу это произошло. Правильно я тогда сказала, что Крым всегда был российским, я же знаю историю. Я горжусь тем, что меня туда внесли. Удивлена, что этого не произошло раньше. Значит мы все делаем правильно, если там такие волнения начались. Это смешно, конечно, — сообщила актриса.

Ранее сообщалось, что Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Личные данные актрисы появились на ресурсе в понедельник, 6 апреля.

До этого бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в многолетней деятельности, направленной на реализацию политических интересов России в Европе. Персональные данные Ягланда появились на сайте 5 апреля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал окончательный срок ультиматума для Ирана
Трамп заявил, что война с Ираном закончится очень быстро при одном условии
Число поврежденных после атаки ВСУ домов в Новороссийске резко увеличилось
Защита археолога Бутягина обжалует его экстрадицию на Украину
Генсек СНГ осудил YouTube за ущемление прав белорусских журналистов
Один продукт — десятки блюд: как раскрыть потенциал обычной крупы
Раскрыта причина смерти основателя бренда Diesel Гольдшмида
Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Умер основатель Diesel и «крестный отец джинс»
«Нужна искра»: экс-депутат Рады о перспективах гражданской войны на Украине
Политолог назвал способ защитить права русскоязычных жителей Латвии
«Недостаточно хорош»: Трамп оценил мирное предложение Ирана
«Радиостанция судного дня» в третий раз за сутки подала таинственный сигнал
СК возбудил два дела по факту гибели людей в затопленных районах Дагестана
«Я горжусь»: Рубцова о внесении в базу «Миротворца»
Причастного к атаке на Курск офицера ВСУ включили в список террористов
Сеть кофеен Starbucks потеряла товарный знак в России
Балицкий раскрыл масштаб повреждений после атак ВСУ
Раскрыты детали ответа Ирана на мирные предложения США
Иран передал Пакистану ответ на мирные предложения США
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

