«Я горжусь»: Рубцова о внесении в базу «Миротворца» Рубцова сообщила, что гордится попаданием в базу «Миротворца»

Российская актриса Валентина Рубцова заявила РИА Новости, что гордится включением в украинскую базу «Миротворец». По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

Я подозреваю, по какому поводу это произошло. Правильно я тогда сказала, что Крым всегда был российским, я же знаю историю. Я горжусь тем, что меня туда внесли. Удивлена, что этого не произошло раньше. Значит мы все делаем правильно, если там такие волнения начались. Это смешно, конечно, — сообщила актриса.

Ранее сообщалось, что Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Личные данные актрисы появились на ресурсе в понедельник, 6 апреля.

До этого бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в многолетней деятельности, направленной на реализацию политических интересов России в Европе. Персональные данные Ягланда появились на сайте 5 апреля.