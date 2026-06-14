«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом Москалькова назвала переговоры с Киевом эмоциональными и напряженными

Переговоры с Киевом проходили эмоционально и напряженно, заявила журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, российская делегация не могла позволить представителям Украины оказывать давление и диктовать условия.

Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова стала лауреатом государственной премии 2025 года. Награду ей присудили за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Должность омбудсмена Москалькова занимала 10 лет — с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что успешная организация обменов военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период СВО стали результатом личных усилий Москальковой. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.