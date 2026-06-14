Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 15:06

«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом

Москалькова назвала переговоры с Киевом эмоциональными и напряженными

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры с Киевом проходили эмоционально и напряженно, заявила журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, российская делегация не могла позволить представителям Украины оказывать давление и диктовать условия.

Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова стала лауреатом государственной премии 2025 года. Награду ей присудили за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Должность омбудсмена Москалькова занимала 10 лет — с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что успешная организация обменов военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период СВО стали результатом личных усилий Москальковой. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.

Общество
Россия
Украина
Татьяна Москалькова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный российский генерал скончался в возрасте 79 лет
Более 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние семь часов
Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области
В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»
Стало известно, что обсудят Лавров и глава МИД Турции на личной встрече
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Наводнение на Кубани, ситуация 14 июня: прорыв дамбы, режим ЧС, угроза Сочи
Дэвид Бекхэм резко отреагировал на вопрос о конфликте с сыном
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны
Песков ответил на вопрос о поздравлении Трампа с днем рождения
Стало известно о «начинке» атаковавшего Орел БПЛА
В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают
В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане
Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Китайский кроссовер за 6 млн рублей дотла сгорел на российской трассе
Политолог назвал вероятную цель Зеленского на ближайшее будущее
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
На военной базе США задержали двух беглецов с 50 кг наркотиков
На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине
«Вас предупреждали»: во Франции потребовали прекратить помогать Украине
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.