ЦБ раскрыл число мошеннических операций, совершенных в России за три месяца ЦБ: с апреля по июнь в России зафиксировано 458,7 тыс. мошеннических операций

Мошенникам в апреле — июне 2026 года удалось совершить 458,7 тыс. противоправных операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале, сообщается на сайте Центробанка России. Общая сумма потерь клиентов банков составила менее 7,4 млрд рублей.

В апреле — июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тыс. мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале. Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублей, — отметили в ЦБ.

В то же время сохранилась высокая интенсивность атак на юридические лица. Доля похищенных у них средств в общем объеме потерь выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее. Доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам, во втором квартале выросла до 7% (514,6 млн рублей).

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский выразил мнение, что планируемый ввод системы учета банковских карт в России станет эффективной мерой в борьбе с мошенниками и дропперами. По его словам, такой реестр позволит определять общее число платежных продуктов у человека и принимать решение касаемо их новой выдачи.